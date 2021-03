Economia Arrecadação federal tem recorde de R$ 127,7 bilhões em fevereiro de 2021 Os dados registraram crescimento antes da nova escalada de fechamento de atividades devido ao recrudescimento da Covid-19

A Receita Federal registrou arrecadação de R$ 127,7 bilhões em fevereiro, crescimento real de 4,3% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O resultado é um recorde para o mês em toda a série histórica iniciada em 2000.Os dados registraram crescimento antes da nova escalada de fechamento de atividades devido ao recrudescimento da Covid-19, já que as restrições ...