Economia Arrecadação federal soma R$ 156,8 bilhões em abril, recorde para o mês Resultado representa um crescimento real de 45,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado

A Receita Federal registrou uma arrecadação de R$ 156,8 bilhões em abril —um recorde para o mês (já considerando números atualizados pela inflação). O resultado representa um crescimento real de 45,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando houve adiamento do pagamento de alguns impostos diante do início da pandemia da Covid-19. Em relação ao mesmo...