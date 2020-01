Economia Arrecadação federal em 2019 atinge R$ 1,5 trilhão, maior resultado em cinco anos Crescimento das receitas com royalties do petróleo e do crédito bancário para empresas e pessoas físicas contribuíram para esse avanço

A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 1,537 trilhão em 2019, um aumento real (já descontada a inflação) de 1,69% na comparação com 2018. O valor arrecadado no ano passado foi o maior valor desde 2014. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, 23, pela Receita Federal. Em dezembro, a arrecadação federal somou R$ 147,501 bilhões, o ...