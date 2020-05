Economia Arrecadação federal despenca 29% em abril

Sob efeito da crise provocada pelo novo coronavírus, a arrecadação federal de tributos despencou 29% em abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado, já descontada a inflação. O resultado de R$ 101 bilhões no período é o pior registrado em 14 anos.Entre janeiro e abril, o governo federal acumula uma perda real de 7,45% nas receitas de tributos, se comparado com perí...