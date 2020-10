Economia Arrecadação estadual cresce 13,5% em setembro Melhoria é em comparação com o mesmo mês em 2019 e foi devido à atividade econômica, fiscalização e pagamento de impostos postergados

Depois das fortes quedas durante os decretos de isolamento social, a retomada da atividade econômica no Estado, maior fiscalização e o pagamento de alguns tributos que foram postergados do primeiro para o segundo semestre fizeram a arrecadação estadual crescer 13,5% em setembro, na comparação com o mesmo período de 2019. Entraram R$ 2,052 bilhões nos cofres públicos goiano...