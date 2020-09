Economia Arrecadação de Goiás até agosto supera mesmo período do ano passado Retomada das atividades econômicas fez elevar a receita estadual no mês anterior, que registrou alta de 21,27% na comparação com o oitavo mês de 2019

A arrecadação de tributos no Estado conseguiu superar o registrado no ano passado de janeiro a agosto, mesmo com a pandemia do novo coronavírus. Houve um acréscimo de R$ 171,926 milhões em relação ao mesmo período de 2019, conforme dados da Secretaria da Economia. O que indica estabilidade (1,29%) e mostra que, ao menos por enquanto, Goiás tem superado os impactos da ...