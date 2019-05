Economia Arco Educação compra Positivo por R$ 1,65 bilhão Se a aquisição for aprovada por órgãos reguladores, startup passará a atender 1,2 milhão de alunos em todo o Brasil

A Arco Educação assinou acordo para aquisição de 100% do capital social do Sistema Positivo de Ensino, companhia paranaense com 40 anos de mercado. Se o negócio se concretizar, a startup pagará R$ 1,65 bilhão pelo negócio e passará a atender aproximadamente 1,2 milhão de alunos, em cerca de 4,9 mil escolas brasileiras. A transação ainda precisa passar pelo aval d...