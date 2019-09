Economia Arábia Saudita diz que eram do Irã armas dos ataques

A Arábia Saudita afirmou ontem que armas iranianas foram usadas nos ataques do fim de semana que interromperam metade da produção de petróleo do país. Rebeldes houthis, que lutam no Iêmen com apoio iraniano e contra uma coalizão liderada pelos sauditas, reivindicaram a autoria do bombardeio.Aliado dos sauditas na guerra contra os rebeldes, o presidente americano, Donald Tru...