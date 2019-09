Economia Arábia Saudita anuncia compra de frutas, castanhas e ovos do Brasil Produtos representam um mercado potencial superior a US$ 2 bilhões

O Ministério da Agicultura anunciou nesta terça-feira (17) um acordo comercial com a Arábia Saudita para ampliação das exportações de produtos do agronegócio brasileiro. A ministra Tereza Cristina se reuniu com representante da autoridade sanitária saudita, em Riade. Foram autorizadas as exportações de castanhas, derivados de ovos e a ampliação do acesso a frutas...