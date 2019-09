Economia 'Aproximação com os EUA é fundamental', diz ministra da Agricultura Tereza Cristina elencou que café, álcool e suco de laranja dominam pauta de conversas entre os dois países

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou nesta quinta-feira, 5, que a tarefa do novo governo não é "simples nem fácil" e defendeu, que no novo projeto de governo para o Brasil, a aproximação com os Estados Unidos é "fundamental". "Temos uma relação equilibrada em termos de trocas comerciais", afirmou a ministra, acrescentando, contudo, que a pauta agropecuária a...