Economia Aprovação ‘rápida’ de benefício demora no mínimo uma semana Além de cumprir todas as etapas do cadastro eletrônico, é preciso ter toda documentação correta, do contrário, trabalhador vai esperar ainda mais

Para aprovação rápida do seguro-desemprego, ao requerer, é preciso estar com toda documentação correta, orienta Sebastiana Oliveira Batista, superintendente Regional do Trabalho em Goiás. Nessas condições, diz, o seguro-desemprego vem sendo confirmado, em média, em uma semana. Se houver pendências e divergências, que exigem recursos para regularizar a situação, a lib...