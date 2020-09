Economia Aprosoja não vê risco de falta

O presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás (Aprosoja-GO), Adriano Barzotto, lembra que este foi um ano atípico, com alta cotação dos grãos no mercado. Mas ele não acredita na possibilidade de falta de matérias-primas no mercado, apenas numa redução da oferta. Para Barzotto, o maior problema foi o despreparo de alguns compradores, que não acredit...