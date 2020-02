Economia Apps põem fim ao reinado das pizzas

“Antes dos aplicativos, a gente reinava sozinho no delivery e com demanda grande, porque quando se pensava em comida em casa pediam pizza ou hambúrguer”, lembra o sócio-proprietário da À Moda da Casa Pizzaria, Dênis Faria de Carvalho. Nos últimos dois anos, com as plataformas como iFood, Uber Eats e Rappi, foi preciso lidar com a grande ampliação da concorrência. Ele considera q...