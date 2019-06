Economia Apple faz recall mundial de MacBookPro com risco de incêndio na bateria Substituição deverá levar entre uma e duas semanas

A Apple convocou nessa quinta-feira (20) um recall mundial que afeta proprietários do notebook MacBook Pro com tela retina de 15 polegadas, comercializados entre setembro de 2015 e fevereiro de 2017. De acordo com a empresa, o problema afeta as baterias do computador, que podem superaquecer, e, em situações extremas, pegar fogo. O proprietário terá a substitui...