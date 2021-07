Economia App injeta R$ 428 mi no PIB goiano Estudo mostra reflexo na economia com a renda de motoristas por aplicativo; impacto inclui a geração de empregos em outros segmentos

O transporte por aplicativo além de ser fonte de renda para os motoristas traz impacto para economia local. O que foi traduzido em números por estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Ele mostra que somente a 99, que faz parte da companhia Didi Chuxing (“DiDi”), refletiu positivamente em R$ 428 milhões no PIB de Goiás no ano passado. Isso mesmo com a cri...