Economia Apostador de Caldas Novas acerta cinco números na Mega-Sena e leva prêmio de R$ 55 mil Aposta acumulou e deve pagar R$ 7 milhões no próximo sorteio, na quarta-feira (2)

Um apostador de Caldas Novas, município localizado a 166 km de Goiânia, ganhou neste sábado (28) um prêmio de R$ 55.404,64 ao acertar cinco números na Mega-Sena, no concurso 2322. O jogo foi feito na Casa Lotérica Caldas, na Avenida Bento de Godoy Neto e foi uma aposta simples, com sete números. Ninguém acertou seis números. Com isso, o prêmio total acumulou e deve p...