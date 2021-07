Economia Aposta em desoneração para aumentar receitas é questionada por analistas Analistas questionam proposta na reforma tributária de corte drástico na taxação de lucros e rendimentos; impacto anual estimado a partir de 2022 é de R$ 30 bilhões

A aposta de que a desoneração de empresas vai estimular a arrecadação, formulada pelo relator da reforma tributária, deputado Celso Sabino (PSDB-PA), em parceria com o ministro Paulo Guedes (Economia), se baseia em uma teoria questionada por analistas dentro e fora do Brasil.Na terça (13), quando apresentou seu substitutivo preliminar para a reforma do Imposto de Renda...