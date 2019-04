Economia Aposta de Senador Canedo divide o prêmio máximo da Lotofácil e ganha mais de R$ 600 mil Outros três apostadores também foram sorteados

Uma aposta de Senador Canedo, na região Metropolitana de Goiânia, acertou os 15 números do concurso 1.800 da Lotofácil, sorteado nesta sexta-feira (12). O vencedor dividirá o prêmio com outros três bilhetes – Teresina (PI), Curitiba (PR) e Derrubadas (RS) –, levando R$ 602.815,20 . Confina as dezenas: Resultado do concurso nº 1.800, sortead...