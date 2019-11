Economia Aposta de Palmas leva quase R$ 2 milhões na Lotofácil O próximo sorteio da Lotofácil ocorrerá no próximo sábado, 16, em Brasília, a partir das 20h

Uma pessoa em Palmas acertou sozinha as 15 dezenas do concurso 1890 da Lotofácil. O sorteio foi realizado nesta quarta-feira, 13, no Espaço Loterias Caixa em São Paulo. O sortudo ou a sortuda ganhará sozinho R$ 1.872.831,78. Os números sorteados foram 01-02-04-05-07-08-09-10-11-13-15-16-17-21-23. De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), também saíram prêm...