Economia Aposta de Americano do Brasil acerta as cinco dezenas da Quina e fatura quase R$ 5 milhões O próximo sorteio da Quina acontece neste sábado (13), com estimativa de prêmio de R$ 700 mil

Um apostador, ou um grupo de apostadores, de Americano do Brasil, no Centro de Goiás, ganhou sozinho a bolada de R$ 4.930.749,44. O sortudo (ou sortudos) acertou os cinco números da Quina, sorteada nesta sexta-feira (12), pelo concurso 5.491. As dezenas premiadas foram 04-07-19-55-69. O sorteio foi feito no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Além da aposta d...