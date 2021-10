Economia Aposta única leva prêmio de R$ 11,5 milhões da Mega-Sena Sortudo fez a aposta na cidade de Santos (SP)

Uma aposta única feita na cidade de Santos (SP) acertou as seis dezenas do concurso 2419 da Mega-Sena e levou o prêmio de R$ 11,5 milhões. As dezenas sorteadas ontem no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo foram: 10 - 35 - 43 - 48 - 50 - 53. O próximo sorteio será realizado na terça-feira (19). A estimativa de prêmio para quem acertar os seis números é d...