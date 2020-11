Economia Aposta única de Goiânia leva R$ 53 milhões na Mega-Sena Sorteio foi realizado em São Paulo; 105 apostas tiveram cinco acertos e levaram R$ 41 mil cada

Um apostador de Goiânia acertou as seis dezenas e levou pouco mais de R$ 53 milhões no sorteio da Mega-Sena, realizado nesse sábado (31), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. A aposta foi feita pela internet. Os números sorteados foram: 06 - 07 - 28 - 42 - 45 - 49. Outras 105 apostas tiveram cinco acertos e levaram R$ 41 mil cada. Já a quadra vai pagar R$ 81...