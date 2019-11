Economia Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber segunda parte do 13º Em setembro, os aposentados e pensionistas tinham recebido a primeira parcela de 50% do benefício

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber hoje (25) a segunda parcela do décimo terceiro salário. Os depósitos serão feitos até o próximo dia 6, conforme calendário de pagamento de benefícios. A segunda parte do décimo terceiro será paga junto com o benefício mensal de novembro. Em set...