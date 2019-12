Economia Aplicativo TikTok é acusado de enviar dados de usuários para a China App é alvo de um processo coletivo, liderado por um estudante universitário da Califórnia, que alega que o app chinês “secretamente coletou e transferiu para servidores na China grandes quantidades de dados privados"

O popular aplicativo chinês TikTok está sendo acusado de transferir dados privados de usuários para servidores na China – o app é alvo de um processo coletivo, liderado por um estudante universitário da Califórnia. As alegações podem aprofundar problemas legais do TikTok: a empresa já está enfrentando uma investigação de segurança nacional do governo dos EUA sobre preocupações c...