Economia Aplicativo do Bradesco volta a apresentar falhas nesta terça Além disso, milhares de sites também ficaram offline por quase uma hora

O aplicativo do Bradesco segue com falhas nesta terça-feira (8). Desde a segunda, clientes relatam dificuldade em acessar o banco. Ao logar na conta, o app trava na página inicial de carregamento. Na segunda (7), o internet banking e os canais do Next --banco digital do Bradesco-- também ficaram fora do ar, mas, segundo o banco, já estão com o acesso normalizado...