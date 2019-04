Economia Apex tem 2 presidentes demitidos em 3 meses

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Mário Vilalva, foi demitido ontem, depois de uma queda de braço com dois diretores ligados ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e com o próprio chanceler. A saída de Vilalva foi interpretada como uma vitória de Araújo na disputa de poder travada com militares na agência.A ...