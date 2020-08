Economia Apesar do coronavírus, setor da saúde também teve impactos financeiros causados pela pandemia Empresas do segmento de saúde, como clínicas e hospitais, foram impactadas pela queda nos procedimentos eletivos e a alta dos preços dos medicamentos e EPIs no mercado

Apesar do aumento da procura por atendimentos entre pacientes com coronavírus na rede hospitalar, o setor de saúde também teve seu desempenho financeiro impactado pela pandemia. Enquanto hospitais e clínicas tiveram uma forte redução no número de procedimentos eletivos, como consultas e cirurgias, o custo de medicamentos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) dis...