Parte das empresas de atividades consideradas essenciais e que seguem em funcionamento tem gerado oportunidades de emprego mesmo diante do cenário de pandemia do coronavírus. Exemplo são aquelas que oferecem produtos alimentícios e de higiene e limpeza, como álcool em gel. Em ao menos duas empresas desses segmentos ouvidas pela reportagem já houve contratações recentemente e ainda restam algumas vagas abertas, totalizando cerca de 100 oportunidades.

Um dos exemplos é a GSA Alimentos, que abriu 70 vagas no mês passado. A analista de Recursos Humanos da indústria, Catarina Costa, informa que esse quantitativo de oportunidades não estava dentro do plano da empresa. “Surgiu a necessidade diante da demanda do mercado.” Segundo ela, o processo de seleção para as primeiras vagas começou dia 16 de março e em torno de 50 já foram contratados. Ante ao cenário adverso, diz que tiveram que flexibilizar alguns pontos para efetuar as admissões. Por exemplo, a entrega de comprovante de escolaridade poderá ser feita depois da normalização dos atendimentos nas unidades de ensino.

Catarina informa que do total de vagas, 35 eram para auxiliar de produção. Também foram ofertadas vagas para auxiliar de expedição, e, em menor quantitativo, para as áreas comercial e administrativa. Das 20 ainda em processo de seleção, estão oportunidades para promotor de venda, vendedor, auxiliar de expedição e auxiliar de serviços gerais. Para esses postos a analista de RH informa que é exigido ensino médio completo. Para auxiliar de expedição de vendedor, diz que o ideal é que o candidato já tenha experiência. Para os demais, a vivência prévia na função não é necessária. Interessados ainda podem enviar currículo para o e-mail: currículo@grupogsa.com.br.

Segundo Catarina, a maioria das vagas é efetiva, mas há aquelas em que o tempo de duração dependerá de como o mercado vai reagir.

Beatriz Ferreira Rocha, de 28 anos, foi uma das contratadas recentemente na empresa. Ela começou na função de auxiliar de produção no dia 25 de março. “Eu já tinha trabalhado aqui em outro cargo. Tinha um ano que tinha saído, estava trabalhando como autônoma.

Como aconteceu essa pandemia, precisei procurar (emprego).” Beatriz conta que estava trabalhando como manicure, com atendimento domiciliar e também na própria casa dela. Mas, com o fechamento geral da maioria das atividades, também parou. “Essa vaga é temporária, mas com chance de tornar efetiva. Pra mim é muito bom. Já conheço a empresa, sei da oportunidade de estar crescendo.”

Três turnos

Na agroindústria Jalles Machado, o incremento das atividades levou a novas contratações. O diretor-presidente da empresa, Otávio Lage de Siqueira Filho, conta que para ampliar a produção de álcool em gel a unidade produtora passou a operar em três turnos ininterruptos. Antes era só um turno. “Conseguimos multiplicar por seis nossa produção”. Antes produziam 450 caixas do item por dia. Hoje, são 2.600 caixas.

Além disso, ampliaram a produção de álcool líquido 70. “Já fizemos mais de 80 mil litros em contêiner.” Cerca de 70% desse volume ele informa que foi doado, sendo uma parte, para o Estado de Goiás.

Essa expansão da atividade resultou, até o momento, na contratação de mais 23 auxiliares de produção para atuar na fábrica de produtos de higiene e limpeza, principalmente produção de álcool 70 em gel e líquido, o que, segundo a empresa, representou um aumento de 30% no quadro de funcionários desse setor. Para essas vagas, não havia exigência, mas era considerado diferencial, conforme a empresa, ter ensino médio.

Também foram contratados 22 estagiários, sendo 15 do curso Técnico em Segurança do Trabalho e sete de Técnico em Enfermagem, duas cozinheiras e duas auxiliares de enfermagem. O contrato dos auxiliares de produção da fábrica é de 60 dias, podendo ser prorrogado. Dos demais cargos, o cotrato é de 30 dias, também com a possibilidade de prorrogação.

Na Jalles ainda há mais sete vagas para auxiliar de produção na fábrica de produtos de higiene e limpeza, além das vagas abertas para a safra de cana de açúcar, que vai ter início ainda em abril – essas, tradicionalmente ofertadas neste período do ano. Segundo a comunicação da empresa, todo o processo de seleção é feito on-line, pelo site: www.jallesmachado.com.