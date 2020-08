Economia Apesar da pandemia, Goiás teve o maior número de empresas abertas em julho dos últimos 5 anos O recorde se repetiu quando analisados os dados de abertura no acumulado de janeiro a julho

Segundo dados da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg), Goiás teve mais de 2.524 empresas abertas em julho deste ano mesmo em meio ao cenário de pandemia da Covid-19. O número é o maior dos últimos cinco anos. Em 2019, no mesmo mês foram constituídas 2.135, ou seja, 18% a menos que em 2020. Quando comparado com 2016, que foi um dos anos que mais movimentou obras,...