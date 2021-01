Economia Apesar da inflação, taxa básica de juros é mantida a 2% ao ano Foi a quarta reunião seguida do Copom sem alteração da Selic, em meio à longa pressão de alta dos preços, em especial de alimentos e combustíveis

Mesmo com o prolongamento da pressão inflacionária, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros (Selic) em 2% ao ano ontem.A decisão veio em linha com as expectativas de mercado - todos os economistas consultados pela Bloomberg projetavam a manutenção da taxa.Esta é a quarta reunião seguida em que não há alteração na...