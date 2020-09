Economia Apenas seis peritos voltam às agências do INSS na capital Dois profissionais retomaram perícias médicas na agência Universitário e quatro, no Centro; instituto não informa quantos deveriam ter voltado ao trabalho

As perícias médicas nas duas agências do INSS em Goiânia já foram retomadas por seis profissionais. Dois médicos peritos voltaram a atender presencialmente na agência Goiânia Universitário e outros quatro retomaram o atendimento na unidade Goiânia Centro. Além das duas agências na capital, apenas a de Rio Verde já foi liberada para retomar as perícias. O INSS não in...