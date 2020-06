Economia Apenas parte da Região da 44 reabriu as portas Logo no início da manhã, muitos funcionários já aguardavam a abertura das portas dos shoppings e galerias

Mesmo com a publicação do decreto estadual que retoma as regras de isolamento social nos próximos 14 dias, muita gente compareceu para trabalhar na Região da 44, que deveria voltar a funcionar hoje. Logo no início da manhã, muitos funcionários já aguardavam a abertura das portas dos shoppings e galerias. Um carro de som anunciava a retomada do comércio da região e alertava s...