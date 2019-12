Economia “Apenas começamos o ajuste”, afirma Cristiane Schmidt Secretária aponta saldo positivo em 2019 em relação a reformas estruturais necessárias que foram feitas, mas diz que finanças continuam “muito ruins”

Ao final do primeiro ano à frente da Secretaria de Estado da Economia do governo de Goiás, a economista Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt informa que o “ajuste” apenas começou. Mestre e doutora em Ciências Econômicas, a carioca afirma que ter pago aproximadamente 15 salários em 2019, incluindo a folha pendente de dezembro de 2018. “Foram ações iniciais do ajuste f...