Apartamentos são vendidos a R$ 100 mil o metro quadrado em lançamento no Leblon

O empreendimento Tom Delfim Moreira, lançado pela Gafisa no último dia 14 no Rio de Janeiro, está sendo comercializado a R$ 100 mil o metro quadrado. O prédio, com apenas seis apartamentos, ocupa o último terreno disponível na orla do Leblon, onde antes havia um sobrado dividido em duas casas, na avenida Delfim Moreira. O terreno onde o prédio será construído tem ap...