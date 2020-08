Economia Aparecida suspende rodízio de atividades econômicas Portaria que autoriza a suspensão foi publicada ontem, quando a mudança passou a valer; setor comercial avalia a alteração como positiva

O escalonamento das atividades econômicas em Aparecida de Goiânia está suspenso. Portaria regulamentando a medida foi publicada no Diário Oficial do município na tarde de ontem (6), quando a mudança já passou a valer. A publicação ocorreu poucas horas depois da reunião extraordinária do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao novo Coronavírus de Aparecida, que decidiu, po...