Economia Aparecida fará escalonamento para abertura de empresas Empresas terão que funcionar em dias alternados da semana para reduzir o fluxo de pessoas no transporte coletivo; prefeitura também estuda multar quem sair sem máscara

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia deve implantar o regime de escalonamento para abertura de empresas na cidade. Mas, diferentemente da Prefeitura de Goiânia, que adotou o escalonamento por horários de funcionamento à partir de hoje, no município vizinho as empresas terão que funcionar em dias alternados ao longo da semana. Em entrevista online nas redes sociais do ...