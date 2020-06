Economia Aparecida endurece regras do comércio após aumento de casos da Covid-19 Com 40% dos leitos de UTI do município destinados ao tratamento de Covid-19 ocupados, prefeito decide fechar atividades não essenciais aos domingos

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), anunciou nesta terça-feira o fechamento das atividades não essenciais aos domingos no município a partir do dia 28 de junho. Preocupado com o crescimento de casos de Covid-19 e a disponibilidade de leitos hospitalares, ele informou em live do POPULAR que tem conversado também com o prefeito Iris Rezende (MDB) s...