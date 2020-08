Economia Aparecida de Goiânia tem 386 vagas de emprego nesta semana A maior parte das vagas é para chapa/movimentador de mercadoria e auxiliar de linha de produção

Em Aparecida de Goiânia, 386 vagas de emprego estão sendo divulgadas por meio do Sistema Municipal de Empregos (Sime) do município. Os candidatos devem agendar atendimento presencial por meio do site da prefeitura. A oferta é para áreas diversas. Dentre elas, 76 são para chapa/movimentador de mercadoria e 42 para auxiliar de linha de produção. Outras 35 são para vendedo...