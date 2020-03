A Prefeitura de Aparecida de Goiânia anunciou na manhã desta quinta-feira (26) a prorrogação do vencimento do IPTU/ITU, à vista, para 30 de junho. Antes, o pagamento com desconto teria que ser feito até a próxima terça-feira (31).

Outras medidas foram anunciadas para minimizar os impactos das ações de contenção ao novo coronavírus nas atividades econômicas do município.

Com relação as demais taxas municipais, o prefeito em exercício Veter Martins e o secretário municipal da Fazenda, André Luis Rosa, anunciaram a suspensão da cobrança por 90 dias a partir de 1° de abril, beneficiando feirantes, autônomos e taxistas, por exemplo.

Os mecanismos de cobrança como protesto em cartório, inscrição em dívida ativa e ajuizamento de ações, também estão suspensos por 90 dias. Está incluso ainda no pacote de medidas a prorrogação da validade das certidões pelo mesmo período.

De acordo com a Secretaria da Fazenda de Aparecida, a crise provocada pela pandemia da Covid-19 deve gerar uma perda de 16% da Receita Corrente Líquida, o que equivale a R$ 188 milhões.

Desse montante, a Prefeitura de Aparecida deve deixar de arrecadar R$ 25 milhões em Imposto Sobre Serviços (ISS). O vencimento do ISS de abril, maio e junho será adiado para respectivamente outubro, novembro e dezembro.