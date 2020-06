Economia Aparecida de Goiânia inicia rodízio em comércio No primeiro dia do escalonamento, apenas 20 empresas foram interditadas por insistirem em abrir; medida pode ser ampliada

Mais de 95% das cerca de 15 mil empresas localizadas nas macrozonas de Vila Brasília e Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia, não abriram suas portas no primeiro dia do escalonamento diário de funcionamento. A medida, que visa elevar o índice de isolamento social para o combate ao coronavírus, foi aprovada por entidades do comércio e pode ser ampliada, com mais dias d...