Economia Aparecida de Goiânia está com 800 vagas abertas para feirantes São 500 vagas em feiras livres e 300 em feiras especiais

Nesta quarta-feira (14), a Prefeitura de Aparecida de Goiânia divulgou, por meio da Secretaria de Planejamento e Regulação Urbana da cidade, que está com 800 vagas abertas para feirantes de todos os segmentos e produtos. As inscrições são gratuitas e estão abertas até que todas as vagas sejam preenchidas. O candidato deve solicitar a ficha de requerimento presen...