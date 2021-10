Economia Aparecida de Goiânia e Anápolis dizem estar se preparando

Além de Goiânia, Goiás também é representado no ranking das cidades amigas da internet pelos municípios de Aparecida de Goiânia e Anápolis. A primeira está na 84ª posição e a segunda, na 54ª.Anápolis subiu 18 posições em relação a 2020 e Aparecida caiu 25. O presidente da Abrintel e do movimento Antene-se, Luciano Stutz, diz que há um diálogo com os dois municípios ...