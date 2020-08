A Secretaria do Trabalho de Aparecida de Goiânia divulga nesta segunda-feira (24) mais de 650 vagas de emprego. O trabalhador interessado deve agendar atendimento presencial no endereço eletrônico http://www.aparecida.go.gov.br/servicos/cidadao/.

Ao acessar o link, o candidato deve escolher a opção Agendamento SAC, onde será encaminhado para a janela da busca de serviços. Em seguida, deve selecionar Vagas De Emprego No Sistema Mun. De Emprego – Sime, Nº 60.

No dia e horário agendados, o interessado em concorrer a uma das vagas de emprego deve comparecer às três unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) na Cidade Administrativa (Avenida Gervásio Pinheiro, APM, Setor Solar Central Park - Térreo), na do Parque Flamboyant (Avenida Bela Vista, s/n, Praça João Natal de Almeida – CEU das Artes – Parque Flamboyant) e no SAC do Veiga Jardim (situado na Avenida Escultor Veiga Vale, em frente ao terminal de ônibus).

O candidato deve apresentar o RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato. Caso exista vaga disponível no seu perfil, o trabalhador receberá uma carta de encaminhamento para realizar a entrevista de emprego na empresa contratante. Se não encontrar a vaga, o interessado pode acessar o site novamente e agendar uma nova busca presencial, pois as oportunidades são atualizadas diariamente pela Central de Captação de Vagas. Para mais informações o telefone para contato é o 3238-6774.

Confira a relação de vagas disponíveis nesta semana (24 a 28 de agosto):

62 Auxiliar de linha de produção

46 Vendedor externo

39 Vendedor interno

35 Chapa (movimentador de mercadoria)

25 Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

20 Corretor de imóveis

20 Conferente de carga e descarga

20 Servente de obras

20 Técnico de enfermagem

19 Pedreiro

14 Eletricista

14 Operador de rolo compactador

13 Cabeleireiro

12 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)

12 Copeiro de hospital

11 Motorista entregador

11 Representante comercial

10 Auxiliar de depósito

9 Auxiliar de serviços gerais

9 Tapeceiro estofador

8 Ajudante de pedreiro

7 Auxiliar de manutenção predial

7 Soldador mig

6 Enfermeiro

6 Serralheiro

5 Consultor de vendas

5 Montador de estrutura de madeira

5 Pedreiro azulejista

5 Repositor de mercadorias

5 Serviços gerais

5 Torneiro mecânico

5 Vigilante

7 Soldador

3 Auxiliar de tapeceiro

3 Consultor imobiliário

3 Costureiro na confecção em série

3 Encarregado de obras

3 Marceneiro

3 Mecânico automotivo (linha leve reparo automotivo)

3 Mecânico de manutenção de máquinas em geral

3 Mecânico industrial

3 Motorista de caminhão truck

3 Operador de motoniveladora

3 Polidor de metais

3 Promotor de vendas

3 Tecnólogo em segurança do trabalho

2 Agente financeiro

2 Ajudante de marceneiro

2 Ajudante geral

2 Analista de licitações

2 Analista de recursos humanos

2 Auxiliar de almoxarifado

2 Auxiliar de expedição

2 Auxiliar de logística

2 Auxiliar de torneiro mecânico

2 Borracheiro

2 Churrasqueiro

2 Eletromecânico

2 Estoquista

2 Lavador de veículos

2 Manicure

2 Mecânico de automotivo linha leve

2 Mecânico de manutenção de motores diesel

2 Mecânico de veículos pesados

2 Mestre de obras

2 Padeiro

2 Primeiro emprego

2 Técnico em automação

2 Técnico em segurança do trabalho

1 Administrativo de obras

1 Agente de vendas de serviços

1 Ajudante de serralheiro

1 Ajustador de mármore e granito

1 Analista contábil

1 Analista de escrita fiscal

1 Apontador de mão-de-obra

1 Arte finalista

1 Assistente comercial

1 Assistente de mídia

1 Assistente departamento pessoal

1 Assistente operacional

1 Assistente orçamentista

1 Atendente de agência (auxiliar de atendimento)

1 Auxiliar de contabilidade

1 Auxiliar de laboratório de análises clínicas

1 Auxiliar de limpeza

1 Auxiliar de manutenção de empilhadeiras e outros veículos de cargas leves

1 Auxiliar de padeiro

1 Auxiliar de recursos humanos

1 Auxiliar em saúde bucal

1 Auxiliar mecânico industrial

1 Chefe de serviços de limpeza

1 Colorista gráfico

1 Confeiteiro

1 Consultor contábil (técnico)

1 Cortador de roupas

1 Desenhista projetista de arquitetura

1 Eletricista automotivo

1 Eletricista bobinador

1 Eletricista de instalação predial

1 Eletricista de instalações (edifícios)

1 Empregado doméstico nos serviços gerais

1 Encarregado eletricista de instalações

1 Encarregado no serviço de limpeza

1 Estofador de aviões

1 Fibreiro

1 Fiscal de loja

1 Funileiro de veículos (reparação)

1 Gerente de vendas

1 Gestor contábil

1 Impressor (serigrafia)

1 Impressor flexográfico

1 Jardineiro

1 Lustrador de peças de madeira

1 Mecânico de motores náuticos

1 Montador de estruturas metálicas

1 Montador de grua (na construção civil)

1 Motorista de caminhão betoneira

1 Operador de empilhadeira

1 Operador de grua ou guindaste (na construção civil)

1 Operador de laminador

1 Operador de máquina corte a laser

1 Operador de máquinas fixas em geral

1 Operador de máquinas industriais

1 Operador de torno com comando numérico

1 Pintor predial

1 Prensista (operador de prensa)

1 Preparador de pintura automotiva

1 Rebobinador

1 Recepcionista de consultório médico ou dentário

1 Recepcionista em geral

1 Supervisor contábil

1 Supervisor de vendas

1 Técnico laboratorista

1 Técnico eletrônico

1 Técnico em eletromecânica

1 Técnico em mecatrônica

1 Técnico mecânico (calefação, ventilação e refrigeração)

1 Vaqueiro