Economia Após votação da Previdência governo prepara pacotão de reformas O pacotão - que tem sido chamado de "agenda de transformação" - foi detalhado pelo Estado no fim de setembro

O governo pretende apresentar na próxima quarta-feira (23), após a votação no Senado da reforma que muda as regras de aposentadoria, a agenda econômica “pós-Previdência”. O pacote deve incluir reforma administrativa, para reorganizar o "RH do Estado", reforma tributária, com vistas à simplificação dos impostos, e a antecipação de medidas de ajuste já previstas n...