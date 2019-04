Economia Após ultrapassar os R$ 4, dólar fecha o dia cotado a R$ 3,95 A divisa acentuou a queda no fim da manhã e fechou perto da mínima do dia

Depois de começar o dia superando a barreira de R$ 4, a moeda norte-americana reverteu a tendência e fechou em queda. O dólar comercial encerrou esta quinta-feira (25) vendido a R$ 3,956, com recuo de R$ 0,03 (-0,76%). A divisa acentuou a queda no fim da manhã e fechou perto da mínima do dia. No mercado de ações, o dia também foi marcado pelo otimismo. O índice Iboves...