Economia Após transferência de feriado, agências do INSS ficarão fechadas nesta segunda-feira (23) Em decorrência do fechamento das agências, cidadão poderão utilizar os canais digitais, por meio do aplicativo Meu INSS, para buscar informações, pedir benefícios e agendar serviços

Devido ao feriado do dia do servidor público, que foi transferido de 28 de outubro para 23 de novembro, as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarão fechadas nesta segunda-feira (23). A mudança, determinada pela portaria 364, publicada em edição extra do Diário Oficial da União na véspera da data original do feriado, foi definida para assegu...