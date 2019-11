Economia Após três trimestres de retração, IBC-Br sobe em setembro e acumula alta de 0,91% Índice que avalia ritmo da atividade econômica teve a 3ª elevação mensal seguida

Depois de dois trimestres consecutivos de retração, a atividade econômica voltou a crescer no Brasil. Dados divulgados nesta quinta-feira, 14, pelo Banco Central mostram que seu Índice de Atividade (IBC-Br) avançou 0,91% no terceiro trimestre do ano em relação ao segundo semestre. O porcentual já leva em conta ajustes sazonais, o que permite a comparação entre os diferentes p...