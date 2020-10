Economia Após reunião com Guedes, Bittar diz que Renda Cidadã respeitará teto e terá aval do ministro Senador diz que, após turbulências, pretende apresentar proposta até quarta-feira (7)

O senador Márcio Bittar (MDB-AC), relator do Orçamento de 2021 e da proposta do Pacto Federativo, afirmou nesta segunda-feira (5) após reunião com o ministro Paulo Guedes (Economia) que qualquer solução para criar o Renda Cidadã vai respeitar o teto de gastos e ter a chancela do titular da equipe econômica. Ele afirmou que, após turbulências nas discussões sobre ...