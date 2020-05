Economia Após registro, Procon de Rio Verde alerta para ‘golpe do colchão’ Preço do produto, que promete auxiliar no tratamento de várias doenças, pode chegar a até R$ 10 mil quando financiado; órgão ressalta que alguns clientes sofreram golpe duplo e chegaram a pedir empréstimo consignado para adquirir o item

O Procon de Rio Verde informou nesta terça-feira (26) que voltou a registrar reclamações no município “do golpe do colchão” magnético, vendido a preços exorbitantes. O produto, que promete auxiliar no tratamento de várias doenças, como artrite, artrose e doenças respiratórias, tem sido vendido por R$ 6 mil, mas, quando financiado, pode chegar a R$ 10 mil, que geralmente é...