Após reforma da Previdência, percepção de risco de investidor estrangeiro é reduzida Além do avanço no trâmite da reforma, contribuiu para essa redução o cenário de um mercado internacional mais calmo; esse é o menor patamar desde 2014

Com a aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno na Câmara dos Deputados e a previsão de que o texto passe em segundo turno sem dificuldades, a percepção de risco do investidor internacional sobre o Brasil caiu para o menor patamar em quase cinco anos. O Credit Default Swap (CDS) de cinco anos, espécie de termômetro do ris...